55-jährige Influencerin über das Altern: "Viele Frauen geben einfach auf"

Basingstoke (Großbritannien) - "Mit 66 Jahren, da fängt das Leben an" - was hierzulande dank Udo Jürgens (†80) als halb ironische Volksweisheit gilt, dafür kämpft Frances Sawyer in den sozialen Medien. Denn die 55-jährige Influencerin will besonders alle Frauen von dem Gedanken befreien, das Leben sei in den 50er- oder 60er-Jahren quasi schon vorbei.

Frances Sawyer (55) fühlt sich immer noch jung. © Montage: Facebook/Frances Sawyer

Die aus dem Ort Basingstoke stammende Britin hat genug davon, von Frauen zu lesen oder zu hören, die sich ihrem Alter geschlagen geben und so tun, als sei ihr Leben schon vorbei, nur weil sie nicht mehr die Jüngsten sind.

"Ich sehe, dass viele Frauen über 50 einfach aufgeben, aber wenn man sich Carol Vorderman [britische Moderatorin, Anm. d. Red.] ansieht, sieht sie unglaublich aus", sagt Sawyer im Gespräch mit dem Daily Star.

Die 55-Jährige muss wissen, wovon sie redet. Denn obwohl sie nicht - trotz vieler Anfragen - bei OnlyFans aktiv ist, sie schon Mitte 50 ist und sie ihren Insta-Account auf privat gestellt hat, folgen ihr dennoch mehr als 115.000-User auf der Plattform!

Frauen können auch in ihren 50ern und 60ern toll aussehen, findet Sawyer - "das sollten wir feiern". Sie will zeigen, "dass man nicht aufgeben sollte [...]. Gib nicht auf! Auf Facebook sind viele Frauen zu sehen, die so niedergeschlagen sind, zusammen mit den Wechseljahren und alledem", führte sie aus.

"Es gibt so viele Frauen über 55, die in den sozialen Medien schreiben: 'Oh, ich wünschte, ich würde so aussehen.'" Schuld daran seien auch die Männer, glaubt die Zweifach-Mama.