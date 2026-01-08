Absurde Idee: Trump-Sohn (19) soll Prinzessin (18) heiraten - wegen Grönland!

New York/Kopenhagen - Es gibt schlechtere Partien als Prinzessin Isabella zu Dänemark (18). Wäre Donald Trumps Sohn Barron (19) womöglich eine gute Partie für sie - um einen Grönland-Krieg abzuwenden ...?

Sollten Trump-Sohn Barron (19) und Dänen-Prinzessin Isabella (18) ein Paar werden? © Bildmontage: Instagram/detdanskekongehus, Instagram/barrotrump

Über diese Frage spekuliert das Internet gerade - ausgelöst wurde die Debatte durch einen Social-Media-Beitrag auf X, der auch von der ehemaligen Fox-News-Moderatorin Megyn Kelly (55) geteilt wurde.

In Bezug auf den Konflikt zwischen den USA und Dänemark um die Arktis-Insel Grönland formulierte ein X-Nutzer nämlich einen ganz besonderen Lösungsvorschlag.

"Die einfachste diplomatische Lösung wäre, dass Barron Trump Prinzessin Isabella von Dänemark heiratet und Grönland als Mitgift an Amerika abgetreten wird", schreibt der Account "miss white".

Allerdings beschreibt "miss white" seine Inhalte als "metapolitische Satire" - ganz ernst gemeint ist der Vorschlag also nicht.

Die Kommentare überschlagen sich trotzdem - sogar KI-generierte Fotomontagen des "Traumpaars" werden in der Kommentarspalte geteilt.