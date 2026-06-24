Brustgrößen im Nationenvergleich: Wie schneidet Deutschland ab?

Pennsylvania (USA) - Spieglein, Spieglein an der Wand, wer hat die größten Brüste ... auf der ganzen Welt? Auch 2026 haben die Statistiker des "Word Population Review" wieder das Oberweitenvolumen vieler Länder miteinander verglichen. Während der Titelverteidiger aus Nordeuropa kommt, fallen die Brüste deutscher Frauen im internationalen Vergleich eher etwas kleiner aus.

Die Norwegerinnen haben im Schnitt die größten Brüste der Welt. (Symbolfoto) © 123rf/sasun1990

Laut dem "Brustgröße nach Ländern 2026"-Bericht sind die voluminösesten Brüste in Norwegen zu finden! Schon im vergangenen Jahr hatten die Skandinavierinnen sich an die Spitze der Liste gesetzt.

In der Daten-Analyse von "Word Population Review" werden die Brustgrößen von A bis D eingeordnet. Diese sind nicht unbedingt mit deutschen Körbchengrößen gleichzusetzen.

Außerdem betonen die Statistiker, dass in vielen Ländern unterschiedlich gemessen wird und die Daten "aus mehreren klein angelegten Studien" verglichen werden. Einige Nationen sind deshalb gar nicht vertreten.

Laut den vorliegenden Daten thront allerdings Norwegen über allen anderen, der weibliche Brustumfang liegt im Schnitt bei C-D. Auf Platz 2 folgen die USA, dahinter Großbritannien, Luxemburg und Island - alle mit Größe C im Durchschnitt.

Und Deutschland?