Brustgrößen im Nationenvergleich: Wie schneidet Deutschland ab?
Pennsylvania (USA) - Spieglein, Spieglein an der Wand, wer hat die größten Brüste ... auf der ganzen Welt? Auch 2026 haben die Statistiker des "Word Population Review" wieder das Oberweitenvolumen vieler Länder miteinander verglichen. Während der Titelverteidiger aus Nordeuropa kommt, fallen die Brüste deutscher Frauen im internationalen Vergleich eher etwas kleiner aus.
Laut dem "Brustgröße nach Ländern 2026"-Bericht sind die voluminösesten Brüste in Norwegen zu finden! Schon im vergangenen Jahr hatten die Skandinavierinnen sich an die Spitze der Liste gesetzt.
In der Daten-Analyse von "Word Population Review" werden die Brustgrößen von A bis D eingeordnet. Diese sind nicht unbedingt mit deutschen Körbchengrößen gleichzusetzen.
Außerdem betonen die Statistiker, dass in vielen Ländern unterschiedlich gemessen wird und die Daten "aus mehreren klein angelegten Studien" verglichen werden. Einige Nationen sind deshalb gar nicht vertreten.
Laut den vorliegenden Daten thront allerdings Norwegen über allen anderen, der weibliche Brustumfang liegt im Schnitt bei C-D. Auf Platz 2 folgen die USA, dahinter Großbritannien, Luxemburg und Island - alle mit Größe C im Durchschnitt.
Und Deutschland?
Deutschland liegt im Brustgrößen-Vergleich unter dem Durchschnitt
Hierzulande sollen die Frauen durchschnittlich Brustgröße A-B haben. Damit liegen sie im unteren Drittel des internationalen Vergleichs.
Die kleinsten Oberweiten gibt es demnach in Indien, Pakistan, Mexiko, Iran und Südafrika. "Insgesamt konzentrieren sich die größten Brustgrößen auf Europa und die Vereinigten Staaten. Die kleinsten Brustgrößen befinden sich vorwiegend in afrikanischen und südostasiatischen Ländern", heißt es in dem Bericht.
Es wird betont, dass Frauen aus den A-Regionen meist auch insgesamt kleiner sind und "aktivere Leben" führen, was zu einer Reduktion der Brustgröße führen könne.
Es sei zu erkennen, "dass die Brustgröße recht eng mit dem allgemeinen BMI korreliert, was verdeutlicht, dass zusätzliches Gewicht oft mit einer größeren Körbchengröße einhergehen kann".
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