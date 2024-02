Ärztin isst in Restaurant und stirbt: Ehemann fordert Schadensersatz

Jeffrey Piccolo verlor seine geliebte Ehefrau Kanokporn Tangsuan, weil ihre Lebensmittelallergie nicht beachtet wurde. © Bildmontage: Facebook Screenshot Jeffrey Piccolo

Die New York Post berichtet, dass Kanokporn Tangsuan, Medizinerin an einer renommierten Klinik am 5. Oktober mit ihrem Ehemann Jeffrey Piccolo im "Raglan Road Irish Pup and Restaurant" speiste.

Die Frau soll dort den Kellner mehrfach auf ihre Nuss- und Milchallergie hingewiesen, das Personal jedoch darauf bestanden haben, ihr ein allergenfreies Essen zubereiten zu können.

Die Ärztin bestellte schließlich Brokkoli, Maisfladen, Jakobsmuscheln und Zwiebelringe. Nach der Mahlzeit erkundete sie noch das Einkaufszentrum, als sich ihr Zustand jäh verschlechterte.

Der US-Amerikanerin wurde schlecht, sie bekam Atembeschwerden und brach zusammen. Aus der 19-seitigen Klage des Ehegatten geht hervor, dass der Frau umgehend eine Injektion per Epi-Pen gesetzt wurde, sie dennoch später im Krankenhaus verstarb.