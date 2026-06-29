Dutzende Tote bei schwersten Luftangriffen seit Monaten

Afghanistan - Pakistan hat die schwersten Luftangriffe in Afghanistan seit Monaten geflogen. Dabei seien in der Nacht zum Montag 29 Kämpfer getötet worden, teilte der pakistanische Informationsminister Attaullah Tarar mit.

Afghanische Bewohner räumen im Dorf Barolo im Bezirk Marawara in der Provinz Kunar die Trümmer ihres Hauses weg. © AIMAL ZAHIR / AFP

Die afghanische Taliban-Regierung erklärte dagegen, bei den Angriffen seien 36 Zivilisten getötet worden, darunter Frauen und Kinder. 163 weitere Menschen seien verletzt worden. Die Regierung in Islamabad verschärfte zudem ihr Vorgehen gegen afghanische Staatsbürger, die sich ohne Visum in Pakistan aufhalten.

Tarar sagte, bei den "Präzisionsangriffen" seien drei Ziele in den Provinzen Paktia, Paktika und Kunar zerstört worden. Die Offensive umfasse auch Einsätze am Boden in Grenzgebieten und richte sich gegen die militante Gruppe Jamaat-ul-Ahrar, die häufig mit den pakistanischen Taliban in Verbindung gebracht wird.

Die Angriffe seien eine Reaktion auf einen Anschlag am Samstag, bei dem in der Stadt Karatschi drei Paramilitärs getötet worden seien, sowie auf Gewalt in den Grenzregionen, sagte der Minister.

Taliban-Sprecher Sabihullah Mudschahid verurteilte die pakistanischen Angriffe und bezeichnete sie als "feigen Akt der Aggression". Sein Stellvertreter Hamdullah Fitrat ergänzte, in Paktia sei ein Dorf nach einem ersten Angriff erneut bombardiert worden, als sich Dorfbewohner für Rettungsmaßnahmen versammelt hätten.

Bei einem der Angriffe seien Bewohner eines Hauses, "darunter Kinder, ältere Menschen und Frauen", im Schlaf getötet worden, sagte ein Einwohner der Provinz Paktia, der 63-jährige Adam Khan, der Nachrichtenagentur AFP. In der benachbarten Provinz Paktika seien bei einem Angriff auf ein Haus sechs Menschen, die "sehr arm und hilflos waren", getötet worden, sagte der Gemeindevorsteher Amin Mangal.