Abschiebungen ausgeweitet: Brandenburg greift jetzt härter durch

Potsdam - Bislang durften afghanische Staatsangehörige nur als Straftäter oder Gefährder in ihre Heimat abgeschoben werden. Der Bund hat diese Hürde jetzt gekippt. Greift Brandenburg nun durch?

Die Abschiebung von Straftätern habe weiterhin Priorität in Brandenburg. (Symbolfoto) © Julian Stratenschulte/dpa

Das Bundesinnenministerium habe die entsprechenden Einschränkungen aufgehoben, teilte das Ministerium mit.

Damit gelte für Brandenburg, dass die Abschiebung von Straftätern weiterhin Priorität habe, aber nun auch Personen abgeschoben würden, die sich keine Bleibeperspektive erarbeitet hätten oder die keinen Gewinn für die Gesellschaft darstellten, sagte Sozialminister René Wilke (42, SPD) der Deutschen Presse-Agentur.

Dabei geht es nach Angaben des Ministeriums weiterhin nur um männliche afghanische Staatsangehörige, die vollziehbar ausreisepflichtig sind.

Die Erwerbstätigkeit gilt zum Beispiel als ein wichtiges Kriterium. Mit einem sogenannten Chancencenter der Landesübergangseinrichtung in Frankfurt (Oder) will Brandenburg Migranten mit unsicherem Aufenthaltsstatus die Möglichkeit bieten, sich eine Bleibeperspektive zu erarbeiten. Darauf hatte Wilke bei einem Besuch im Juni hingewiesen.