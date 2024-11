Flucht vor den Taliban: 200 Ortskräfte aus Afghanistan in Thüringen gelandet

Die ehemaligen Mitarbeiter der Bundeswehr sind sicher in Deutschland angekommen. (Symbolfoto) © 123rf/huettenhoelscher

Wie ein Sprecher des Thüringer Innenministeriums mitteilte, handelt es sich um rund 200 Männer, Frauen und Kinder.

Das Auswärtige Amt hat die sogenannten Ortskräfte aus Islamabad über Dubai und Thessaloniki mit einem Charterflug ausgeflogen.

Die Flüchtlinge wurden nach ihrer Ankunft in Thüringen von Mitarbeitern des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge in Empfang genommen. Anschließend wurden die ehemaligen Ortskräfte mit Bussen in ein Aufnahmelager in Friesland in Niedersachsen gebracht.