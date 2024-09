Von Deutschland nach Afghanistan: Abgeschobene Straftäter leiden im Taliban-Knast

Kabul - Ende vergangener Woche läutete die Bundesregierung mit der ersten Abschiebung nach Afghanistan seit einigen Jahren eine kleine Wende in der Flüchtlingspolitik ein. 28 Straftäter wurden per "Qatar Airways"-Boeing in Richtung Kabul befördert. Wie nun bekannt wurde, sollen sie dort aktuell im berüchtigten Pul-e-Charkhi-Gefängnis einsitzen.