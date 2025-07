Urlaub mit Waffen? Taliban wollen Touristen nach Afghanistan locken

Afghanistan - Ein Video der Taliban-Bewegung in Afghanistan sorgt auf Instagram für Verwunderung.

Alles in Kürze

Das Video begann wie ein Hinrichtungsvideo, doch es war nur ein makabrer Scherz. © Instagram/Screenshot/afghanarabc

Das Video des Kanals "afghanarabc" beginnt wie ein Hinrichtungsvideo, entwickelt sich jedoch zu einer überraschenden Tourismuswerbung der extremistischen Gruppierung.

In dem 50 Sekunden langen Clip, der vor wenigen Tagen veröffentlicht wurde, ist kein Gewaltakt zu sehen. Stattdessen sitzt ein gefesselter Mann grinsend vor der Kamera und sagt: "Welcome to Afghanistan!"

Das Video zeigt beeindruckende Landschaftsaufnahmen aus dem Hindukusch-Gebirge mit idyllischen Bergen, grünen Wiesen, kristallklarem Wasser und Wasserfällen.

Auch Waffen sind zu sehen, teilweise mit der Aufschrift "Eigentum der US-Armee". Währenddessen lachen mehrere afghanische Männer in die Kamera und wirken vergnügt.