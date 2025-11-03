Schweres Erdbeben in Afghanistan: Viele Tote und Verletzte

Kabul (Afghanistan) - Im Norden Afghanistans bebte am späten Sonntagabend die Erde. Es wurden mehrere Tote und Verletzte gemeldet.

Verletzte werden nach dem Erdbeben im Krankenhaus behandelt. © Sirat Noori/AP/dpa

Bei einem Erdbeben sind nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Bachtar mindestens 14 Menschen ums Leben gekommen und über 380 verletzt worden.

Demnach gab es in den Provinzen Balch und Samangan Opfer. Es wird damit gerechnet, dass die Zahl der Toten und Verletzten weiter steigt.

Nach Angaben der US-Erdbebenwarte USGS hatte das Erdbeben eine Stärke von 6,3. Demnach ereignete es sich in einer Tiefe von 28 Kilometern.

Ein Video des afghanischen Nachrichtensenders Tolonews zeigt Trümmer auf dem Boden um die bekannte blaue Moschee in der nordafghanischen Masar-i-Scharif.