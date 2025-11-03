Schweres Erdbeben in Afghanistan: Viele Tote und Verletzte

Bei einem schweren Erdbeben in Afghanistan kamen mehrere Personen ums Leben.

Von Nabila Lalee

Kabul (Afghanistan) - Im Norden Afghanistans bebte am späten Sonntagabend die Erde. Es wurden mehrere Tote und Verletzte gemeldet.

Verletzte werden nach dem Erdbeben im Krankenhaus behandelt.
Verletzte werden nach dem Erdbeben im Krankenhaus behandelt.  © Sirat Noori/AP/dpa

Bei einem Erdbeben sind nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Bachtar mindestens 14 Menschen ums Leben gekommen und über 380 verletzt worden.

Demnach gab es in den Provinzen Balch und Samangan Opfer. Es wird damit gerechnet, dass die Zahl der Toten und Verletzten weiter steigt.

Nach Angaben der US-Erdbebenwarte USGS hatte das Erdbeben eine Stärke von 6,3. Demnach ereignete es sich in einer Tiefe von 28 Kilometern.

Opferzahl steigt: Taliban meldet 1400 Tote nach Katastrophen-Beben
Afghanistan Opferzahl steigt: Taliban meldet 1400 Tote nach Katastrophen-Beben

Ein Video des afghanischen Nachrichtensenders Tolonews zeigt Trümmer auf dem Boden um die bekannte blaue Moschee in der nordafghanischen Masar-i-Scharif.

Die Nachrichtenagentur Bachtar berichtet von mindestens 380 Toten aus.
Die Nachrichtenagentur Bachtar berichtet von mindestens 380 Toten aus.  © Sirat Noori/AP/dpa

Erst im September war es in Afghanistan zu einem schweren Erdbeben gekommen, bei dem mehr als 2000 Personen ums Leben kamen.

Titelfoto: Bildmontage: Sirat Noori/AP/dpa, Sirat Noori/AP/dpa

Mehr zum Thema Afghanistan: