Sie überlebte ein Attentat der Taliban: 13 Jahre später kehrt sie wieder in ihre Heimat zurück

Shangla (Pakistan) - Malala Yousafzai (27) war 15 Jahre alt und Schülerin, als ihr ein militanter pakistanischer Taliban aus nächster Nähe in den Kopf schoss. Viele Jahre später ist die Friedensnobelpreisträgerin nun an einen ganz besonderen Ort in Pakistan zurückgekehrt.

Frauenrechtlerin Malala Yousafzai (27) stattete einem besonderen Ort aus ihrer Kindheit einen Besuch ab. © Sean Kilpatrick/The Canadian Press/AP/dpa

"Als Kind verbrachte ich jeden Urlaub in Shangla, spielte am Fluss und aß gemeinsam mit meiner Großfamilie", schrieb Malala auf X.

"Es war eine große Freude für mich, heute - nach 13 langen Jahren - dorthin zurückzukehren, von den Bergen umgeben zu sein, meine Hände in den kalten Fluss zu tauchen und mit meinen geliebten Cousins zu lachen", so die 27-Jährige. "Dieser Ort liegt mir sehr am Herzen und ich hoffe, dass ich immer wieder zurückkehren kann. Ich bete für den Frieden in jedem Winkel unseres schönen Landes."

Seit der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan hat deren Präsenz auch im benachbarten Pakistan wieder zugenommen.

Wie Gulf News Asia berichtete, galt Malalas Aufenthalt daher als Hochsicherheitsbesuch.

Zusammen mit ihrem Vater, ihrem Ehemann und ihrem Bruder wurde die junge Frau per Hubschrauber an den Ort geflogen, der ihr in ihrer Kindheit so viel bedeutete.