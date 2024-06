Akte "Panama Papers" ist geschlossen: Überraschung vor Gericht!

Panama-Stadt (Panama) - Vor acht Jahren brachte der Finanzskandal um die "Panama Papers" Politiker , Sportler und Prominente aus der ganzen Welt in Bedrängnis. Sogar ein Netflix-Film wurde gedreht. Freitagabend ging die Akte zu.

Hier sollen die Steuertricks abgewickelt worden sein. Doch am Ende stand für die Beteiligten ein Freispruch zu Buche. © Alejandro Bolivar/epa/dpa

Ein Gericht in Panama-Stadt hat die 28 Angeklagten freigesprochen, die laut der Staatsanwaltschaft des mittelamerikanischen Landes bei der Gründung von Briefkastenfirmen in Steueroasen die Fäden gezogen hatten - aus Mangel an Beweisen.

Die Vorwürfe hätten sich nicht ausreichend und schlüssig erhärten lassen, urteilte die Richterin Baloísa Marquínez. Zudem sei bei der Sammlung von Beweismaterial auf den Servern der inzwischen abgewickelten Kanzlei Mossack Fonseca die Beweismittelkette nicht nachvollziehbar gewesen.

In der Affäre um die "Panama-Papers" war den Angeklagten Geldwäsche durch die Gründung von 215.000 Briefkastenfirmen in Steueroasen vorgeworfen worden.

Der Mitbegründer der Kanzlei, der deutschstämmige Anwalt Jürgen Mossack (76), wies die Vorwürfe stets zurück.