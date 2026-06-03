Alibi durch Fake-Livestream: YouTuber ermordet schwangere Freundin

Lisburn (Nordirland) - Dreiste Lüge: Ein YouTuber aus Nordirland fälschte einen Live-Stream, um ein passendes Alibi zu haben, als er seine Freundin ermordete. Nun wurde der Mann verurteilt.

Stephen McCullagh (jetzt 36), einige Monate vor dem brutalen Mord an seiner schwangeren Partnerin. © Instagram/stephenmcculla

Im Dezember 2022 wurde die damals 32-jährige Natalie McNally brutal von ihrem eigenen Partner Stephen McCullagh (36) erstochen - zu dem Zeitpunkt war sie in der 15. Schwangerschaftswoche, so BBC.

"McCullagh fuhr am Sonntagabend, dem 18. Dezember, in der Woche vor Weihnachten, zu Natalies Haus in Lurgan", sagte Kriminalhauptkommissar Neil McGuinness laut einer polizeilichen Erklärung.

Der YouTuber kehrte 24 Stunden nach der grausamen Tat zum Tatort zurück und alarmierte den Rettungsdienst. Er spielte den fürsorglichen und verzweifelten Partner.

Kurze Zeit später wurde der 36-Jährige festgenommen, jedoch schnell wieder freigelassen, da er ein vermeintliches Alibi hatte. Die Plattform YouTube bestätigte, dass McCullagh zum Tatzeitpunkt auf YouTube live streamte - somit rückte der Fokus von ihm weg.

Was zu diesem Zeitpunkt noch niemand wusste: Der Stream war gefaked.