Als Frau sieht, wer ihre Bestellung liefert, "sinkt ihr das Herz": Aktion rührt Millionen Menschen

Tennessee (USA) - Das ist Nächstenliebe! Weil ein gebrechlicher, älterer Herr aus den USA auch mit 78 Jahren noch schuften muss, startete eine seiner Kundinnen eine Aktion, die ans Herz geht.

Der Moment, in dem sich für Rentner Richard Pulley (78) alles veränderte ... © gofundme

Als sich Richard Pulley (78) vor ein paar Tagen dem Haus von Familie Smith näherte, wusste er nicht, dass Brittany Smith und ihr Mann diejenigen sein werden, die seinem langen Leben noch einmal Auftrieb verleihen.

Richard, eigentlich seit Jahren im Ruhestand, muss gezwungenermaßen wieder arbeiten. Weil seiner Frau, mit der er seit 56 Jahren verheiratet ist, gekündigt wurde und die Sozialhilfe nicht ausreicht, heuerte der Senior beim Lieferdienst "DoorDash" an.

Dort hatte Familie Smith etwas von Starbucks bestellt, der 78-Jährige brachte es ihnen nach Hause. "Ich schaltete die Kamera an der Tür ein und sah diesen kleinen alten Mann meine Treppe hinaufkommen und … mir sank das Herz", erzählte Brittany TODAY.com.

In ihr sei das Gefühl aufgestiegen, Richard helfen zu müssen. Aber wie? Weil sie seinen Namen nicht kannte, veröffentlichte sie die Kamerabilder bei Facebook. Was folgte, waren Millionen Klicks und Hinweise auf die Identität des 78-Jährigen. Jetzt konnte Brittany loslegen.