Neuer Epstein-Ärger für Bill Gates: Was hatte seine Stiftung mit dem Sexualverbrecher zu tun?

Washington D.C. - Multimilliardär Bill Gates (70) rückt erneut wegen des Skandals um Sexualstraftäter Jeffrey Epstein in den Fokus. Diesmal geht es um seine wohltätige Stiftung.

Der Unternehmer Bill Gates (70) steht wegen seiner Verbindungen zu Jeffrey Epstein in der Kritik. (Archivbild) © Annette Riedl/dpa

Epstein soll als eine Art Mittelsmann zwischen der "Gates Foundation" und der NGO "International Peace Institute" (IPI) fungiert und auf diese Weise unter anderem Einreisegenehmigungen für junge Frauen aus Osteuropa erwirkt haben, wie aus einer Recherche des Magazins "Vanity Fair" hervorgeht.

Dem Bericht vom Donnerstag zufolge soll die Gates-Stiftung im Zeitraum zwischen 2013 und 2018 insgesamt acht Millionen US-Dollar (rund 6,9 Millionen Euro) an IPI überwiesen haben, um eine Impfkampagne in Pakistan und Afghanistan zu finanzieren.

Der bereits 2008 verurteilte Epstein habe dabei im engen Austausch mit der damaligen IPI-Führung um den norwegischen Diplomaten Terje Rød-Larsen (78) - gegen den aufgrund seiner Verbindung zu Epstein derzeit ermittelt wird - gestanden und zur Beschaffung der Gelder beigetragen, hieß es. Die "Gates Foundation" dementierte dies gegenüber dem Magazin: "Epstein war nicht an den Zuschussprozessen der Stiftung beteiligt."

In seiner Berater-Funktion habe Epstein laut dem Medienbericht von IPI-Mitarbeitern Informationen über ihre Arbeit mit der "Gates Foundation" abgezapft, darunter geheimdienstlich relevante Informationen über Terroristen in Pakistan, Krankheitsausbrüche oder chemische Waffen in Syrien. Unklar ist dagegen, warum er das getan haben soll.

Angesichts der schwerwiegenden Missbrauchsvorwürfe gegen den 2019 in Haft verstorbenen Epstein wiegt eine andere Erkenntnis aus der Recherche aber deutlich schwerer: Über IPI soll Epstein offenbar auch Visa für junge Frauen aus Osteuropa beschafft haben.