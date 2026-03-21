Frau verzichtet seit sechs Jahren auf Zucker: So sehr hat sie sich verändert
Brisbane (Australien) - Die Australierin Chloe‑Anne Cortes hat sich in ihrem Körper einfach nicht mehr wohlgefühlt! Egal, welche Diäten oder Trends sie ausprobierte, nichts half. Bis sie vor sechs Jahren den Entschluss fasste, gänzlich auf Zucker zu verzichten. Im Netz gab sie ihre Verwandlung preis - und die sorgt für Staunen.
Bevor die 24-Jährige die Entscheidung traf, die für die meisten von uns mehr als schwer sein dürfte, fühlte sie sich energielos und ständig aufgebläht, wie sie gegenüber Newsweek erzählt.
Chloe‑Anne hoffte durch kalorienarme Mahlzeiten, trendige Hautpflegeroutinen und teure Nahrungsergänzungsmittel ein besseres Körpergefühl zu erlangen. Doch stattdessen nahm die junge Australierin zu und auch ihre Haut verschlechterte sich.
Eine echte Veränderung bemerkte Chloe‑Anne erst, als sie vollständig raffinierten Zucker aus ihrer Ernährung strich. Inzwischen verzichtet sie seit sechs Jahren darauf und hat ihre Verwandlung auf Social Media gepostet.
Diese ist so eindrucksvoll, dass mancher User die Echtheit infrage stellt. Auf einem Instagram-Video postete sie den Vorher-Nachher-Beweis. Die erste Aufnahme zeigt Chloe-Anne mit rundlichem, leicht geschwollenen Gesicht. In der zweiten dann die krasse Veränderung: Ihr Gesicht ist viel schlanker und konturierter.
Ihre zuckerfreie Ernährung hat optisch für deutliche Veränderungen gesorgt
"Mein Gesicht hat sich völlig verändert – meine Wangenknochen sind markanter geworden, und ich habe jetzt eine ausgeprägte Kinnlinie", erzählt sie stolz. Zudem sei die Australierin endlich ihre Akne losgeworden.
Chloe-Anne wurde gar gefragt, ob sie sich die Nase operiert lassen habe. Doch sie schwört, dass die schlankere Form lediglich auf den Gewichtsverlust zurückzuführen ist.
Wenn die junge Frau jetzt Heißhunger auf Süßes verspürt, greift sie auf natürlichen Zucker von Obst und Honig zurück.
Chloe-Anne weiß, dass für viele der Zuckerverzicht keine leichte Sache ist, "aber wenn man eine solide Grundlage hat, kann das wirklich jeder zu 100 Prozent schaffen!", sagt sie überzeugt.
"Ich war früher zuckersüchtig, also wenn ich es schaffe, kannst du es auch."
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Instagram/chloeanne.cortes