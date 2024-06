Als ihre Freundin anruft, brechen alle Dämme: Frau rührt mit ihrer Reaktion so viele

Ohio (USA) - Als am 13. Juni das Telefon klingelte, wusste Jess Hause (37) nicht, dass dieser Anruf ihr Leben verändern sollte. Am anderen Ende der Leitung wartete ihre beste Freundin Megan und eine Nachricht, die Jess zu Tränen rührte.

Ihren steinigen Weg teilte sie mit Freunden, Familie und Fremden auf Instagram und TikTok. Ihr College-Bestie Megan meldete sich schon Anfang dieses Jahres zum ersten Mal, habe Hilfe angeboten und gefragt, was sie tun müsse, um vielleicht als Spenderin in Betracht zu kommen.

Alles begann im September 2023, als Jess mit Schwellungen im Gesicht und Taubheit in den Beinen in die Notaufnahme einrückte.

Megan Schultz wollte ihrer College-Freundin helfen, ließ sich untersuchen und kann jetzt Spenderin werden. © Screenshot/TikTok/jesshause11

Im Juni, drei Monate nachdem Jess auf die Warteliste gesetzt wurde, klingelte plötzlich ihr Telefon. Megan war am Apparat und ließ direkt die Glücksbombe platzen: Sie würde als Spenderin einer neuen Niere infrage kommen!

Als Jess diese Worte hörte, konnte sie es kaum glauben. Tränen sammelten sich in ihren Augen, rollten dann ihre Wangen hinunter. Den Anruf ihres Lebens teilte die 37-Jährige später bei TikTok, knapp 780.000 Menschen freuten sich bislang mit ihr.

Megan sei ihre "Heldin, Engel und diejenige, die ihr das Leben rettet", kommentierte Jess das Video.

Für den Mut ihrer Freundin habe sie nichts als Bewunderung übrig. "Dieses Geschenk bedeutet für mich, eine zweite Chance auf Leben zu bekommen", sagte die 37-Jährige.

Am 12. November soll es dann endlich so weit sein und die OP stattfinden. Geht alles gut, will Jess im Anschluss in Megans Nähe ziehen: "Damit wir noch viele Jahre gemeinsame Erinnerungen haben können", sagte sie.