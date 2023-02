Als Vater erfährt, was Lehrer zu seinem Sohn gesagt hat, eilt er mit ihm sofort ins Nagelstudio

Los Angeles (USA) - Papa Christian Shearhod wollte seinen Ohren nicht trauen, als er hörte, was der Vorschullehrer seines Sohnes (3) zu dem kleinen Jungen gesagt hatte. Für den erfolgreichen TikToker war anschließend sofort klar, wohin er mit seinem Sprössling fahren würde ...

Vater Christian Shearhod kann es nicht fassen, dass ein Lehrer seinem Sohn gesagt hat, dass lackierte Nägel nur was für Mädchen seien. © Bildmontage Screenshot TikTok/mr.shearhod

"Mein Sohn kam verärgert von der Schule nach Hause", erinnert sich der Kalifornier. Der Grund: Der Vorschullehrer habe seinem Kind erklärt, dass lackierte Nägel nur etwas für Mädchen seien.

Christian zog die für ihn einzig richtige Konsequenz aus dieser Ansage und fuhr mit seinem Sohn ... ins Nagelstudio!

In einem TikTok-Video sieht man Sohnemann Ashton zusammen mit seinen Eltern auf dem Weg in den Beauty-Laden. "Was hat der Lehrer zu dir gesagt?", fragt ihn Vater Christian. "Dass ich meine Nägel nicht lackieren soll", antwortet der Dreijährige sichtlich betroffen.

Doch sein Gesicht soll sich schnell wieder erhellen, als er dann sieht, wohin die Reise geht. Im Nagelstudio angekommen läuft er schnurstracks zur Wand mit Hunderten verschiedenen Lacken.

Doch Ashton weiß ganz genau, welche Farbe er auf Finger- und Fußnägeln möchte: PINK!