Nur wenige Tage vor seinem 126. Geburtstag: Vermutlich ältester Mensch der Welt ist gestorben

Peru - Der vermutlich älteste Mensch der Welt soll am Montag im Alter von 125 Jahren und 300 Tagen in einem abgelegenen peruanischen Dorf gestorben sein.

Marcelino Abad Tolentino verbrachte sein gesamtes Leben in einem kleinen, abgelegenen Dorf in Peru. © gob.pe

Wie das offizielle Regierungsportal von Peru "gob.pe" berichtet, verbrachte der Bauer Marcelino Abad Tolentino sein gesamtes Leben in einem kleinen, abgelegenen Dorf in Peru - nahezu vollständig isoliert von der Außenwelt.

In seiner einfachen Hütte gab es weder Strom noch fließendes Wasser. Als einzige Lichtquelle diente ihm eine kleine Öllampe.

Marcelino blieb unverheiratet, hatte keine Kinder und lebte weitgehend außerhalb staatlicher Strukturen.

Erst während der COVID-19-Pandemie wurden Behörden auf den zurückgezogen lebenden Mann aufmerksam und nahmen ihn in staatliche Hilfsprogramme auf.

Von diesem Zeitpunkt an erhielt er regelmäßig Nahrung und medizinische Versorgung.

Schließlich wurde ihm ein Platz in einem Pflegeheim zugewiesen, wo er umfassend betreut wurde. Seine außergewöhnliche Lebensgeschichte machte ihn landesweit bekannt