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Er soll versucht haben, ihren Sohn zu missbrauchen: Mutter köpft Partner

Eine Brasilianerin erwischte ihren Partner offenbar dabei, ihren Sohn zu missbrauchen - und tötete ihn daraufhin brutal.

Von Isabel Klemt

Brasilien - Eine Brasilianerin erwischte ihren Partner offenbar dabei, wie dieser ihren Sohn missbrauchen wollte - und tötete ihn daraufhin brutal.

Daniel dos Santos (†32) wurde enthauptet im Badezimmer aufgefunden.
Daniel dos Santos (†32) wurde enthauptet im Badezimmer aufgefunden.  © Bildmontage: Facebook/Screenshot/House of fatima for sexually Abused girls

Wie SBT News berichtet, wurde Paula Ellen Neves da Silva (24) festgenommen, nachdem sie ihren Freund Daniel dos Santo (†32) enthauptet haben soll.

Die Frau gestand die Tat und erklärte in der Vernehmung, sie habe so gehandelt, weil ihr Freund versucht habe, ihr Kleinkind zu missbrauchen.

Demnach soll sie auf dem Wohnzimmerboden gelegen und so getan haben, als ob sie schlafe, während ihr Kind auf einem nahe gelegenen Sofa saß, berichtet Mirror.

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Dabei habe sie schließlich beobachtet, wie Daniel versuchte, die Windel ihres Sohnes zu öffnen.

In diesem Moment griff sie laut eigenen Angaben zum Messer und stach zu. Daraufhin soll sie ihn enthauptet und den Kopf in einen Rucksack gesteckt haben.

Paula Ellen Neves da Silva sitzt in Untersuchungshaft

Paula Ellen Neves da Silva (24) sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft.
Paula Ellen Neves da Silva (24) sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft.  © Bildmontage: Facebook/Screenshot/House of fatima for sexually Abused girls

Die Leiche von Daniel soll sie anschließend ins Badezimmer geschleppt, das Messer abgewaschen und einen Teil des Blutes vom Sofa und Boden entfernt haben.

Danach kontaktierte die 24-Jährige ihren Ex-Mann, den Vater ihres Kindes, sowie ihre Mutter und ihren Bruder, um sie über den Vorfall zu informieren.

Ihre Angehörigen sagten der Polizei, sie hätten ihr zunächst nicht geglaubt, bis sie ihnen Fotos und Videos der zerstückelten Leiche geschickt habe.

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Beamte rückten schließlich zu der Wohnung aus und fanden die Leiche des Opfers mit mehreren Stichwunden im Badezimmer vor - sein Kopf steckte in einem Rucksack. Die 24-Jährige sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft.

Auf die Frage des Nachrichtensenders, ob sie Reue empfinde, antwortete sie: "Ich würde es jederzeit wieder tun."

Die Ermittlungen dauern an.

Titelfoto: Bildmontage: Facebook/Screenshot/House of fatima for sexually Abused girls

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