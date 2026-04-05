Er soll versucht haben, ihren Sohn zu missbrauchen: Mutter köpft Partner

Brasilien - Eine Brasilianerin erwischte ihren Partner offenbar dabei, wie dieser ihren Sohn missbrauchen wollte - und tötete ihn daraufhin brutal.

Daniel dos Santos (†32) wurde enthauptet im Badezimmer aufgefunden. © Bildmontage: Facebook/Screenshot/House of fatima for sexually Abused girls

Wie SBT News berichtet, wurde Paula Ellen Neves da Silva (24) festgenommen, nachdem sie ihren Freund Daniel dos Santo (†32) enthauptet haben soll.

Die Frau gestand die Tat und erklärte in der Vernehmung, sie habe so gehandelt, weil ihr Freund versucht habe, ihr Kleinkind zu missbrauchen.

Demnach soll sie auf dem Wohnzimmerboden gelegen und so getan haben, als ob sie schlafe, während ihr Kind auf einem nahe gelegenen Sofa saß, berichtet Mirror.

Dabei habe sie schließlich beobachtet, wie Daniel versuchte, die Windel ihres Sohnes zu öffnen.

In diesem Moment griff sie laut eigenen Angaben zum Messer und stach zu. Daraufhin soll sie ihn enthauptet und den Kopf in einen Rucksack gesteckt haben.