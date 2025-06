Am Mount Everest räumen Drohnen jetzt den Müll weg

Kathmandu (Nepal) - Drohnen werden am Mount Everest nicht nur für Messungen und fürs Filmen genutzt. Auch bei Müllbeseitigung und Lastentransport sind sie nützlich. Die Arbeit der Sherpas soll dadurch sicherer werden.

Alles in Kürze

Bergsteiger bilden eine Schlange, während sie sich dem Gipfel des Mount Everest in Nepal nähern. © Kunga Sherpa/AP/dpa

Ob für Filmaufnahmen, die Gletscherbeobachtung oder Messungen – Drohnen sind, wie in anderen Hochgebirgen auch, im Himalaya nicht mehr wegzudenken.

Am 8849 Meter hohen Mount Everest werden unbemannte Luftfahrzeuge inzwischen auch für die Müllbeseitigung und das Lastentragen eingesetzt. Sie sollen helfen, den höchsten Berg der Erde wieder sauberer, die Arbeit der Bergführer aus dem Volk der Sherpa und der Träger leichter sowie generell das Klettern in dünner Luft, Eis und Schnee sicherer zu machen.

"Unsere Drohnen werden genutzt, um Leiter, Zelte, Seile und Sauerstoffflaschen zu tragen", sagt Raj Bikram Maharjan, Chef des Unternehmens Airlift Technology, in der nepalesischen Hauptstadt Kathmandu. "Arbeiten, für die Sherpas sonst sieben Stunden brauchten, dauern jetzt sieben Minuten. Es ist viel leichter."

Die zwei in China entwickelten Frachtdrohnen des Modells FlyCart 30 fliegen zwischen dem Basislager und dem in über 6000 Meter gelegenen Camp 1. Damit unterstützen sie die Sherpa-Teams, die jedes Jahr in der Hauptsaison im Frühjahr oder im Herbst hunderte Bergsteiger aus aller Welt bei dem teuer bezahlten Versuch helfen, den Everest-Gipfel zu erreichen.