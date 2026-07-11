Aus dem 27. Stock: Influencerin (†26) stürzt vom Balkon in den Tod
Dubai (Vereinigte Arabische Emirate) - Trauer um die brasilianische Influencerin Kauana Bilhar: Die 26-Jährige ist bei einem Sturz aus dem 27. Stock eines Hochhauses ums Leben gekommen.
Seit rund zwei Jahren lebte die Brasilianerin in den Vereinigten Arabischen Emiraten und teilte auf ihrem Instagram-Kanal regelmäßig Einblicke in ihr neues Luxus-Leben in ihrer Wahlheimat Dubai.
Jetzt ist das Model auf tragische Weise ums Leben gekommen.
Wie das brasilianische Newsportal "G1" meldete, starb Kauana vor wenigen Tagen nach einem dramatischen Sturz aus ihrem Wohnhaus.
Die junge Frau sei am 7. Juli vom Balkon ihres Zimmers im 27. Stockwerk eines Gebäudes in die Tiefe gefallen, berichtete ihr Onkel gegenüber der Nachrichtenseite.
Demnach sind die genauen Hintergründe des Vorfalls bislang noch unklar. Die örtlichen Behörden haben inzwischen die Ermittlungen zum Tod der Influencerin aufgenommen.
Mutter von verstorbener Influencerin Kauana Bilhar fordert Respekt
Inzwischen soll auch die Mutter der Internet-Bekanntheit, Darla Bilhar, nach Dubai gereist sein, um die laufenden Ermittlungen vor Ort zu begleiten und sich um die Überführung des Leichnams nach Brasilien zu kümmern.
Vor wenigen Tagen hatte sich die Frau mit einem emotionalen Video bei Instagram zu Wort gemeldet und sich erstmals zum tragischen Tod ihrer Tochter geäußert. Darin wehrte sie sich gegen Anschuldigungen und forderte Respekt für ihr verstorbenes Kind.
"Ich muss zusehen, wie das Andenken an meine Tochter von Menschen, die ihre Geschichte nicht kannten, verurteilt, bloßgestellt und respektlos behandelt wird", kritisierte Bilhar mit Blick auf zahlreiche negative Kommentare, die nach Kauanas Tod im Netz aufgetaucht waren.
Auf dem Profil der Content Creatorin brachten derweil viele Fans ihre Trauer zum Ausdruck und sendeten den Hinterbliebenen Kraft. Kauana habe das Leben geliebt, ihr Licht werde immer weiterleuchten, so ihre Follower.
Titelfoto: Fotomontage: Screenshot/Instagram/kauanabilhar