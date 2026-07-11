Aus dem 27. Stock: Influencerin (†26) stürzt vom Balkon in den Tod

Dubai (Vereinigte Arabische Emirate) - Trauer um die brasilianische Influencerin Kauana Bilhar: Die 26-Jährige ist bei einem Sturz aus dem 27. Stock eines Hochhauses ums Leben gekommen.

Kauana Bilhar wurde nur 26 Jahre alt. © Fotomontage: Screenshot/Instagram/kauanabilhar

Seit rund zwei Jahren lebte die Brasilianerin in den Vereinigten Arabischen Emiraten und teilte auf ihrem Instagram-Kanal regelmäßig Einblicke in ihr neues Luxus-Leben in ihrer Wahlheimat Dubai.

Jetzt ist das Model auf tragische Weise ums Leben gekommen.

Wie das brasilianische Newsportal "G1" meldete, starb Kauana vor wenigen Tagen nach einem dramatischen Sturz aus ihrem Wohnhaus.

Die junge Frau sei am 7. Juli vom Balkon ihres Zimmers im 27. Stockwerk eines Gebäudes in die Tiefe gefallen, berichtete ihr Onkel gegenüber der Nachrichtenseite.

Demnach sind die genauen Hintergründe des Vorfalls bislang noch unklar. Die örtlichen Behörden haben inzwischen die Ermittlungen zum Tod der Influencerin aufgenommen.