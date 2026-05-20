Ausländer werden abkassiert: So viel will die Schweiz für die Durchfahrt haben

Zürich (Schweiz) - Die Schweiz will Ernst machen! Wer beispielsweise auf dem Weg in die Ferien das Land durchquert, soll künftig zur Kasse gebeten werden .

Die Schweiz will für Transitfahrten eine Gebühr verlangen. (Archivbild) © Urs Flueeler/KEYSTONE/dpa

Die Durchfahrer ließen kein Geld im Land, verstopften nur die Straßen und verpesteten die Luft, hieß es in einer Parlamentsdebatte, nachdem die Transitgebühr im März beschlossen wurde.

Anwohner ärgern sich über Blechkolonnen an Feiertagswochenenden und bei Ferienbeginn und -ende an den zwei wichtigsten Nord-Süd-Achsen: von Basel nach Chiasso durch den 16,9 Kilometer langen Gotthard-Straßentunnel oder von St. Margarethen nach Bellinzona durch den 6,6 Kilometer langen San-Bernardino-Tunnel.

Im Gespräch ist eine Gebühr in Höhe von durchschnittlich 21 Franken (rund 23 Euro). Die Durchfahrt soll zu Spitzenzeiten besonders teuer werden, in der Hoffnung, dass genügend Urlauber auf andere Reisezeiten ausweichen. Das Ganze soll einen niedrigen dreistelligen Millionenbetrag in die Schweizer Kassen spülen.

Bislang ist für die Autobahnnutzung nur eine Jahresvignette für 40 Franken (knapp 44 Euro) nötig. "Die Schweizer Maut ist im europäischen Vergleich extrem niedrig", sagt Kevin Riehl, Dozent am Institut für Transportsysteme und Verkehrsplanung der Universität ETH in Zürich. Ob eine höhere Transitgebühr nötig sei, um den Verkehr besser zu verteilen, müsse getestet werden.