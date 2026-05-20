Rückschlag für Thailand-Urlauber: Diese Visa-Regel gilt bald nicht mehr

Bangkok - Schlechte Nachrichten für Thailand-Fans! Das Königreich schafft die erst vor zwei Jahren eingeführte 60-tägige visafreie Einreise für Touristen wieder ab. Das Kabinett beschloss eine Rückkehr zu den früheren Einreiseregeln.

Thailand streicht die 60-Tage-Visafreiheit für Touristen. (Archivbild) © Carola Frentzen/dpa

Künftig dürfen Besucher aus 54 Ländern - darunter aus Deutschland, Österreich und der Schweiz - wieder nur noch 30 Tage ohne Visum im Land bleiben, berichtete die Zeitung "Bangkok Post" unter Berufung auf die Regierung.

Die 60-Tage-Regel war im Juli 2024 eingeführt worden, um den wichtigen Tourismus-Sektor nach der Corona-Pandemie anzukurbeln. Nach Angaben der Regierung führte die Lockerung jedoch auch zu Problemen.

Behörden beklagten vermehrt Fälle von Ausländern, die die langen Aufenthaltsmöglichkeiten genutzt hätten, um illegal Geschäfte zu betreiben oder dauerhaft im Land zu leben.

Tourismusminister Surasak Phancharoenworakul sagte, der Beschluss werde nun an die zuständigen Behörden weitergeleitet. Ein genaues Datum für das Inkrafttreten wurde zunächst nicht bekannt. Nach Angaben des Außenministeriums sollen die Änderungen jedoch 15 Tage nach Veröffentlichung im thailändischen Gesetzblatt wirksam werden.