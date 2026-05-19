Sie klagte über Kopf- und Nackenschmerzen: Kurz darauf ist das Mädchen tot
Sydney (Australien) - Trauriges Ende: Eine junge Australierin wachte mit Kopf- und Nackenschmerzen auf, kurz darauf war sie tot.
Am Abend des 6. Mai ging die neunjährige Hannah Teklic wie gewohnt ins Bett. Stunden später wachte das Mädchen auf und klagte über starke Kopf- und Nackenschmerzen.
"Sie sagte, die Schmerzen seien wirklich schlimm und sie wolle ins Krankenhaus, weil sie dachte, sie würde sterben", erzählte ihre Mama Wasima Lamrani gegenüber der Daily Mail.
Sie dachte, dass das vom Tanzen kam, also gab Wasima der Kleinen Schmerzmittel. Doch kurz darauf musste sich Hannah übergeben, fiel aus dem Bett und bekam einen Krampfanfall.
Die herbeigerufenen Rettungskräfte brachten die Neunjährige ins St. George Hospital - doch bereits auf dem Weg dort hin hörte sie auf zu atmen.
Im Krankenhaus wurde sie dann notoperiert, um den Druck auf ihr Gehirn zu lindern und überschüssige Flüssigkeit zu entfernen. Anschließend wurde sie ins Sydney Children's Hospital verlegt.
Leider brachte das alles nichts - zwei Tage nach dem Vorfall wurde Hannah für hirntot erklärt. Die Ärzte konnten nichts mehr für die junge Australierin tun.
Seltene Krankheit kostete Hannah das Leben
"Am Mittwochabend ging es ihr noch bestens. Das ergibt überhaupt keinen Sinn", trauerte Vater Ivan.
"Wir brachten es nicht übers Herz, die lebenserhaltenden Maßnahmen am Muttertag abzuschalten, deshalb blieben wir bis Montag bei ihr."
Bisher wird angenommen, dass das Mädchen an einer arteriovenösen Malformation litt. Es wird als eine angeborene und fehlerhafte Kurzschlussverbindung zwischen Arterien und Venen beschrieben.
Der Blutfluss wird gestört und das Gewebe in Zuge dessen nicht mehr mit Sauerstoff versorgt. Laut der "Brain Foundation" entsteht diese Erkrankung bei der Entwicklung oder kurz nach der Geburt und tritt bei etwa drei von 10.000 Personen auf.
"Die Ärzte sagten uns, dass wir nichts hätten tun können, selbst wenn wir früher einen Krankenwagen gerufen hätten", erklärte der Vater weiter.
"Hannah liebte alles und jeden", fuhr er fort. "Sie würde keiner Fliege etwas zuleide tun."
Titelfoto: GoFundMe/Karena O'Neill