Ärzte schicken 28-Jährige mit Abführmitteln heim, doch jetzt muss sie um ihr Leben kämpfen

Australien - Diese medizinische Tragödie macht fassungslos! Weil sie unter unerträglichen Rückenschmerzen und einem extrem geschwollenen, steinharten Bauch litt, schleppte sich die 29-jährige Charlotte Fowler in die Notaufnahme. Doch statt der lebensrettenden Hilfe bekam die junge Australierin nur Abführmittel gegen eine vermeintliche Verstopfung.

Für Charlotte ist es ein langer Weg zurück zur Normalität. © Screenshot: GoFundMe / Radiation Therapy for stage 4 Melanoma

Wie "Newsweek" berichtet war eigentlich bis vor einem Jahr alles normal bei der Australierin. Doch im Spätsommer 2025 geriet ihre Welt plötzlich aus den Fugen, als heftige, chronische Rückenschmerzen einsetzten. Da sie sich zu diesem Zeitpunkt wegen einer Essstörung in einer Klinik befand, vertraute sie sich den dortigen Ärzten an.

Diese vermuteten jedoch lediglich eine harmlose Reaktion ihres Körpers auf die gesunde Gewichtszunahme. Ein fataler Fehler.

Monate vergingen, und Charlottes Zustand verschlimmerte sich dramatisch. Im Herbst schwoll ihr Bauch plötzlich massiv an, wurde schmerzhaft und hart wie ein Stein.

Als die Qualen unerträglich wurden, fuhr sie gemeinsam mit ihrer Mutter in die Notaufnahme eines Krankenhauses. Doch die Ärzte dort spielten das Drama herunter: Weil Charlotte erst 28 Jahre alt war, hielten sie ein detailliertes CT-Scan für unnötig.

Nach einer einfachen Röntgenaufnahme wurde sie am selben Abend wieder nach Hause geschickt – mit der Diagnose, sie sei lediglich extrem verstopft.