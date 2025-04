Farmer sehen mysteriöses "HILFE" auf der Straße: Was sie dann tun, rettet Mann das Leben

Zur Erinnerung machten Retter und Geretteter noch ein gemeinsames Foto. Der Vermisste möchte aber unerkannt bleiben. © Screenshot: x.com/LifeFlight_Aus

Laut einem Bericht des australischen Nachrichtenportals "7news" ist ein Mann am vergangenen Freitagabend nicht mehr zu seinem Zuhause zurückgekehrt, was den Startschuss für eine groß angelegte Suchaktion zur Folge hatte. Doch weder seine Familie noch die Polizei konnten den Mann ausfindig machen.

In den vergangenen Tagen hatte es in der Region starke Regenfälle gegeben, weswegen ein Großteil des Landes überschwemmt wurde. Um nachzusehen, ob es allen Rindern noch gut geht, beschlossen die beiden Farmbesitzer Bronte und Max, das Gebiet abzufahren. Doch plötzlich sahen sie etwas, was sie nicht für möglich gehalten hätten. Auf der Straße hatte jemand ein riesiges "HELP" ("HILFE") geschrieben und dazu Pfeile in eine ganz bestimmte Richtung gemalt.

Die beiden Viehzüchter folgten den Pfeilen bis zu einer Leckschale für Tiere, die so aussah, als hätte jemand probiert, dort einen provisorischen Unterschlupf zu bauen. Und tatsächlich lag unter der Plane der vermisste Mann!

Er erzählte den beiden, dass er von den starken Regenfällen und Fluten überrascht wurde und mit seinem Geländewagen im Schlamm stecken geblieben ist. Da er wusste, dass er etwas tun musste, damit andere ihn finden können, lief er ganze 60 Kilometer in eine Richtung, bis er schließlich das Wort "HELP" auf die Straße schrieb.

In einem Interview sagte Bronte: "Er sah völlig erschöpft aus, hatte einen Sonnenbrand und war dehydriert." Die beiden beschlossen, ihn erst einmal mit zu ihrer Farm zu nehmen, um ihm etwas Nahrung zu geben.