Zeugen hören Schreie und eilen zur Hilfe: Frau bei Hai-Attacke schwer verletzt

Sydney (New South Wales, Australien) - An der australischen Ostküste ist eine Frau von einem Hai attackiert und am rechten Bein schwer verletzt worden.

Die Unglücksstelle: Haiangriff am Gunyah Beach - südlich von Sydney. © X/Lifesaverhelo

Das Tier griff sein Opfer am Mittag (Ortszeit) am Gunyah Beach an, südlich der Metropole Sydney, wie die örtlichen Rettungsdienste mitteilten. Die Frau wurde in kritischem Zustand mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen.

Augenzeugen hätten die Schreie der etwa 50-Jährigen gehört und seien ihr trotz der Gefahr zur Hilfe geeilt, sagte Andrew Bibby von der Notfallrettung NSW Ambulance. Die Verletzte hätte es sonst wahrscheinlich nicht geschafft, sich aus dem Wasser zu retten, betonte er. Die Retter leisteten auch Erste Hilfe, bevor die Notärzte eintrafen.

"Was die Leute, die ihr vor unserer Ankunft geholfen haben, geleistet haben, war absolut bemerkenswert", sagte Bibby.

Das Opfer soll schwere Wunden davongetragen und viel Blut verloren haben. Die Ersthelfer versuchten, die Blutung mit Handtüchern abzubinden.