Freispruch nach 20 Jahren: Warum musste diese Mutter ewig im Knast hocken?

Sydney (Australien) - Freispruch wegen Justiz-Irrtum! Ein Gericht in Sydney hob am Donnerstag nach 20 Jahren das Mordurteil gegen Kathleen Folbigg (56) auf. Wissenschaftliche Fortschritte verhalfen der Frau - einst bekannt als Australiens "schlimmste Serienmörderin" - in die Freiheit.