"Happy Chanukah": Auto von Rabbiner angezündet

Melbourne - Anderthalb Wochen nach der Terrorattacke während des jüdischen Lichterfests Chanukka in Sydney ist in der australischen Küstenmetropole Melbourne ein mutmaßlich antisemitisch motivierter Brandanschlag verübt worden.

Auf dem Dach des Wagens stand "Happy Chanukah!". © Abc News/ABC NEWS/AAP Image/dpa

Im Stadtviertel St Kilda East ging in der Nacht das Auto eines Rabbiners in Flammen auf, das ein "Chanukka"-Schild auf dem Dach hatte, wie australische Medien unter Berufung auf die Polizei berichteten.

Der Wagen war demnach vor dem Wohnhaus des Mannes geparkt, der nach dem Vorfall mitsamt seiner Familie in Sicherheit gebracht wurde.

Verletzt wurde niemand - doch angesichts der schlimmen Erinnerungen an das Massaker mit 15 Toten am Bondi Beach reagierte nicht nur die jüdische Gemeinde in Melbourne entsetzt.

Premierminister Anthony Albanese sprach von einer "unbegreiflichen" Tat und rief erneut zum gemeinsamen Kampf gegen Hass und Antisemitismus auf. "Was sind das für bösartige Ideologien und Gedanken, die jemanden zu einer Zeit wie dieser antreiben?", sagte er bei einer Veranstaltung in Sydney zum Weihnachtsfest, das in Australien traditionell am 25. Dezember gefeiert wird.

Auf Bildern vom Tatort in Melbourne ist ein Schild mit dem Schriftzug "Happy Chanukah!" (fröhliches Chanukka) auf dem Dach des von Brandschäden gezeichneten Autos zu sehen, das in der Einfahrt vor dem Haus des Rabbiners steht.