Nach Attentat in Australien: Muslimische Gräber mit Schweineköpfen beschmutzt

Sydney (Australien) - Nach dem Anschlag am Bondi Beach während einer jüdischen Chanukka-Feier wurden am Montag muslimische Gräber in Sydney mit Schweineköpfen geschändet.

Die Schweineköpfe lagen verstreut auf den muslimischen Gräbern des Friedhofs. © Instagram/Screenshot/aussiemammoth

Der australische islamische Bestatter Ahmad Hraichie postete auf Instagram ein Video, das Schweineköpfe auf Gräbern im muslimischen Teil des Narellan-Friedhofs in Sydney zeigt.

Schweinefleisch gilt im Islam als verboten ("haram") - die Aktion löste Bestürzung und Empörung aus.

Das australische Nachrichten-Portal news.com.au gab an, dass sich der Vorfall am Montagmorgen gegen 6 Uhr ereignete. Die Schweineköpfe wurden inzwischen von der Polizei entfernt und ordnungsgemäß entsorgt. Die Beamten haben die Ermittlungen aufgenommen.

Hraichie, der über eine Million Follower hat, verurteilte die Tat deutlich: "Das ist pure Dummheit. Es bringt nichts. Es schürt nur Wut, Schmerz und Spaltung."

Für ihn seien Gräber "Orte der Ruhe, der Würde und des Respekts - für alle Glaubensrichtungen".