Influencerin stirbt nach Hausgeburt: Erschütternde Details enthüllt

Nach dem tragischen Tod der beliebten australischen Food-Influencerin (†30) bei der Geburt ihres Kindes kommen nun erschütternde Details ans Licht.

Von Lea Schober

Melbourne (Australien) - Nach dem tragischen Tod einer beliebten australischen Food-Influencerin (†30) nach der Geburt ihres Kindes kommen nun erschütternde Details ans Licht.

Stacey war nicht nur eine liebevolle Ehefrau, sondern auch eine leidenschaftliche Bloggerin.
© Instagram/Screenshot/naturalspoonfuls

Stacey Warneck brachte am 29. September in ihrem Haus in Melbourne ihren gesunden Sohn Axel zur Welt - doch kurz darauf verschlechterte sich ihr Zustand dramatisch.

Wie 1news berichtet, fanden die alarmierten Rettungssanitäter die 30-Jährige neben dem Geburtsbecken auf dem Boden vor. Sie rang nach Luft, war blassgelb und wurde sofort in ein Krankenhaus gebracht, wo sie jedoch nicht gerettet werden konnte.

Berichten zufolge starb Warneck offenbar an den Folgen einer Nachblutung nach der Geburt.

Zudem war der Blutvorrat während der Reanimationsversuche mit ihrer Blutgruppe vollständig aufgebraucht.

Gegen die Geburtshelferin wird ermittelt

Staceys Ehemann Nathan steht nun als alleinerziehender Vater vor enormen Herausforderungen.
© Bildmontage: GBildmontage: GoFundMe/Help for Nathan & Axel Warnecke

Die Polizei wurde nach dem Tod der 30-Jährigen eingeschaltet.

Bei der Durchsuchung ihrer Wohnung am folgenden Tag stellten die Beamten fest, dass die Geburtshelferin Emily Lal das Haus gründlich gereinigt hatte.

Lal verweigerte jede Aussage gegenüber den Ermittlern.

Gegen die Geburtsbegleiterin wird nun ermittelt, der Fall soll im März fortgesetzt werden.

Titelfoto: Bildmontage: Instagram/Screenshot/naturalspoonfuls, GoFundMe/Help for Nathan & Axel Warnecke

