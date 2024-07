Rasenmäher-Tragödie: Frau tot aufgefunden

Upper Lockyer (Queensland/Australien) - Fürchterlich! Auf einem Grundstück in Australien wurde eine tote Frau entdeckt. Sie kam offenbar zu Tode, als ein Rasenmäher umkippte und ihr schreckliche Verletzungen zufügte. Die Polizei geht von einem möglichen Verbrechen aus.

Eine Frau wurde angeblich durch einen umstürzenden Rasenmäher getötet. Doch die Situation am Fundort deutet auf ein mögliches Verbrechen hin. (Symbolbild) © 123RF/photovs

Die Hintergründe sind dubios, das Opfer in seinen 40ern.

In der Nacht zum Dienstag, gegen 3 Uhr morgens, wurden die Rettungskräfte auf eine Farm in die australische Ortschaft Upper Lockyer (Queensland) gerufen.

Eine Frau wollte in der Nacht mit dem Aufsitzmäher angeblich den Rasen mähen, doch sie verlor die Kontrolle über das Gerät, überschlug sich und geriet zwischen die Scherblätter. So weit die Situation am Fundort.

Die Mittvierzigerin wurde noch an Ort und Stelle für tot erklärt, berichtet "Daily Mail" unter Berufung auf lokale Medien.

Berichten zufolge soll es zwischen den Bewohnern des abgelegenen Anwesens immer wieder zu Fällen häuslicher Gewalt gekommen sein. Es sollen gar einstweilige Verfügungen bestanden haben.