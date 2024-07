Unfassbare Verwechslung: Restaurant serviert Gift statt Saft - Familie muss ins Krankenhaus

Harte Anschuldigungen gegen ein Restaurant in Australien. (Symbolbild) © 132rf/nakedking

Als die Kinder den vermeintlichen Saft tranken, spuckten sie das giftige Gebräu sofort aus.

Der Schock steht Michelle Lemin noch ins Gesicht geschrieben. Vergangenen Freitag war die Australierin mit ihrem Mann Marcus und den beiden Töchtern Hannah (12) und Olivia (11) bei Miky's Italian Restaurant in einem Vorort von Perth essen. Was dann geschah, beschäftigt inzwischen das Gesundheitsamt, berichten die Sender ABC und 9news.

Für ihre Mädchen bestellten die Lemins zwei Gläser Cranberrysaft, schildert Michelle. "Meine Töchter wollten es gerade hinunterschlucken, da spuckten beide den Cranberrysaft wieder aus und sagten: Der ist vergiftet!", sagt die zweifache Mutter. "Ich sagte: 'Seid nicht albern', nahm das Glas, wollte es austrinken und spuckte es aus."

"Das war wirklich ekelhaft", sagt Hannah (12). "So, wie man sich Insektenschutzmittel vorstellt." Olivia (11) fügt an: "Es fühlte sich an, als hätte jemand Feuer auf deinen Bauch geschüttet."

Panik habe sie überkommen, offenbart Michelle. Ihr Mann Marcus sei dann sofort zum Tresen gestürzt und habe den Manager zu Rede gestellt.