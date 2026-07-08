Riesiger Netzausfall: Australien zeitweise lahmgelegt

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Ein technischer Fehler im Telstra-Mobilfunknetz beeinträchtigt das öffentliche Leben in Australien erheblich. Was war passiert?

Von Carola Frentzen

Sydney (Australien) - Ein großflächiger Ausfall im Mobilfunknetz des Telekommunikationsanbieters Telstra hat Australien am Morgen (Ortszeit) zeitweise lahmgelegt.

Im Mobilfunknetz des Telekommunikationsanbieters Telstra hat es eine Störung gegeben, die große Teile des Landes lahmlegte.
Im Mobilfunknetz des Telekommunikationsanbieters Telstra hat es eine Störung gegeben, die große Teile des Landes lahmlegte.  © Jay Kogler/AAP/dpa

Neben Zugverbindungen waren auch der Flugverkehr sowie Notrufe und Bezahlsysteme beeinträchtigt. Der Flughafen der Metropole Perth an der Westküste war Medienberichten zufolge besonders schwer betroffen.

Hunderte Beschäftigte der Bergbauindustrie, die mit sogenannten FIFO-Flügen (Fly-in Fly-out) zu abgelegenen Minenstandorten reisen wollten, mussten sich am frühen Morgen auf stundenlange Verzögerungen einstellen. Dutzende Maschinen hoben mit Verspätungen von bis zu drei Stunden ab, berichtete das Portal News.com.au

Auch der Bahnverkehr war von der Störung betroffen. Regionalzüge im Bundesstaat Victoria standen komplett still, auch Verbindungen in anderen Regionen fielen aus.

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"Dies ist zutiefst besorgniserregend und beeinträchtigt das Leben der Menschen im ganzen Land erheblich", sagte Premierminister Anthony Albanese (63).

Mitarbeiter von V-Line helfen Kunden am Bahnhof Southern Cross in Melbourne.
Mitarbeiter von V-Line helfen Kunden am Bahnhof Southern Cross in Melbourne.  © Jay Kogler/AAP/dpa
Telstra-Finanzvorstand Michael Ackland entschuldigte sich für einen Fehler im System.
Telstra-Finanzvorstand Michael Ackland entschuldigte sich für einen Fehler im System.  © Jay Kogler/AAP/dpa

Rund 90 Prozent der Dienste liefen am Vormittag wieder

Telstra entschuldigte sich bei den Kunden und erklärte, die Ursache sei ein Fehler in einem System zur Zeitsynchronisierung des Mobilfunknetzes gewesen. Hinweise auf einen Cyberangriff gebe es nicht.

Rund 90 Prozent der Dienste seien am Vormittag wiederhergestellt worden. Die Regierungsbehörde ACMA (Australian Communications and Media Authority) leitete eine Untersuchung ein.

Titelfoto: Fotomontage: Jay Kogler/AAP/dpa

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