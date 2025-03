Rücksichtslose Entführung von Wombat-Baby: Jetzt droht Influencerin drastische Strafe

Mit dem zappelnden Baby in den Händen rennt die Influencerin vor dem panischen Muttertier weg. © Montage: reddit/AnimalsChasingCars

Im Video ist zu sehen, wie die Frau ein unschuldiges Wombat-Baby seiner Mutter entreißt. Man hört einen Mann, der sich darüber amüsiert.

"Schaut euch die Mutter an, die ihr hinterherläuft", kommentiert er das Geschehen. Anschließend sieht man einen erwachsenen Wombat, der die Frau verzweifelt jagt.

Bei Tierschützern sorgte das Video für großes Entsetzen. Die plötzliche Trennung von der Mutter löste beim Jungtier wahrscheinlich massiven Stress aus, wie CNN berichtet.

Nicht nur, dass ein solcher Eingriff grausam für die Tiere ist, auch für Jones war er nicht gerade ungefährlich. Normalerweise greifen die friedlichen Tiere nicht einfach so an, aber in Stresssituation kann das ganz anders sein.