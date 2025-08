Ausgesetztes Baby in Vorgarten gefunden: Dann macht die Polizei eine grauenhafte Entdeckung

Lake County (USA) - Es ist wie eine Szene aus einem Hollywood-Streifen : Zwei Autos halten mit quietschenden Reifen vor einem Haus und setzen ein fremdes Baby in den Vorgarten, bevor sie sich wieder aus dem Staub machen. Der Anwohner ruft die Polizei, doch als diese die Familie des Kindes aufsucht, stößt sie nur auf ein fürchterliches Massaker.

Die kleine Weslynne ist nicht einmal ein Jahr alt und trotzdem verlor sie in den letzten Tagen jeden Menschen, der sie geliebt hat. © Fotomontage: Screenshot: facebook.com/adrianna.williams.9822

Laut einem Bericht des US-amerikanischen Nachrichtenmagazins "People" ereignete sich die schreckliche Tat am vergangenen Dienstag in Lake County (Tennessee), in einem Bundesstaat im Osten des Landes.

Gegen 15.11 Uhr (Ortszeit) hielten ein dunkler Minivan und ein weißer SUV vor einem scheinbar zufälligen Haus und stellten einen Kindersitz, in dem sich noch ein Kind befand, einfach so in den Vorgarten. Der Anwohner bemerkte die kuriose Szene und alarmierte sofort die örtliche Polizei. Neben den Beamten waren auch Notärzte vor Ort, die sich um das Wohlergehen des Babys kümmerten. Glücklicherweise ging es dem kleinen Mädchen gut, doch wo waren seine Eltern?

Kurz darauf gelang es der Polizei, das Kind, das auf den Namen Weslynne hört, zu identifizieren. "Wir würden nun gerne mit Courtney Rose, Matthew Wilson und Adrianna Williams sprechen", schrieben sie in einer Mitteilung auf ihrer Facebook-Seite.

Doch in ihrem Zuhause waren Weslynnes Eltern nicht aufzufinden, weswegen die Polizei sich dazu entschied, die Familie um 22.26 Uhr als vermisst zu melden. Damit startete eine weiträumige Suche, die schon bald ein schreckliches Ende fand.

Noch in derselben Nacht fanden Ermittler vier Leichen in einem angrenzenden Bezirk, die einen Tag später als die Mutter, der Vater, der Onkel und die Großmutter des ausgesetzten Babys identifiziert werden konnten.