Rührendes Video: Dreijähriger hört zum ersten Mal seine Eltern klar und deutlich

Der Moment, als Nate (3) seine Eltern zum ersten Mal klar und deutlich hörte, wurde auf Video festgehalten. © Bildmontage/Screenshot/Facebook/Tessa McKenna

Als Nate vor drei Jahren auf die Welt kam, war schnell klar, dass etwas mit seinem Hörvermögen nicht stimmte. Ärzte diagnostizierten daraufhin einen beidseitigen sensorineuralen Hörverlust.

"Er war nicht taub, er konnte Geräusche hören", erklärt Mutter Tessa McKenna. Als Nate im vergangenen Jahr immer weniger sprach, mussten seine Eltern einsehen, dass Handlungsbedarf bestand. "Wir kamen zu dem Schluss, dass er nicht klar hören konnte, weil er seine Sprache nicht weiterentwickelte ... einige seiner Wörter fielen irgendwie weg", so die vierfache Mutter aus Australien.

Bei einem Facharzt wurden verschiedene Hörtests durchgeführt, die zum Ergebnis führten, dass der kleine Nate eine Operation benötigte, bei der ihm sozusagen ein neues Ohr eingesetzt wurde.

Der Moment, in dem Nate dann seine "Cochlea-Implantate" zum ersten Mal einsetzte, hielt die Familie auf Video fest. Darin sieht man den Dreijährigen in einem Krankenhaus in Adelaide sitzen.