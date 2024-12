Tagelanger Überlebenskampf: Paar in Wildnis von Krokodil verfolgt

Gulf Country (Australien) - Was für ein Albtraum! Ein vermisstes Paar kämpfte in der Wildnis Australiens tagelang ums Überleben , ehe die beiden endlich gerettet werden konnten.

Wie Daily Mail an diesem Wochenende berichtet, hatten die beiden auf dem Rückweg von einer Reise in einer abgelegenen Savanne in Queensland versucht, mit ihrem Geländewagen einen Fluss zu überqueren. Dabei wurden sie jedoch von einer gewaltigen Flutwelle überrascht, während ihr Fahrzeug von den reißenden Wassermassen mitgerissen wurde.

In ihrer Not schrieb das Paar zweimal ein großes "SOS" auf den Boden, in der Hoffnung, dass jemand ihre Notlage bemerken würde. © Screenshot/Facebook/LifeFlight

In ihrer Not kritzelten die beiden zweimal ein großes "SOS" in den Boden, in der Hoffnung, dass jemand ihre Notlage erkennen würde.



Ein Bekannter hatte sie unterdessen schon als vermisst gemeldet, nachdem seine Freunde nicht wie geplant von ihrer Reise zurückgekehrt waren.

Eine Rettungsmannschaft "LifeFligh" wurde alarmiert und entdeckte das Paar schließlich aus der Luft, als sie das SOS-Signal sahen.

Das Paar wurde gerettet, sofort von Sanitätern untersucht und mit dem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht, wo beide dann weiter behandelt wurden.