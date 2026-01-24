Vier Haiangriffe in zwei Tagen: Junge stirbt nach blutigem Zwischenfall

Sydney/Vauclause (Australien) - Blutiger Jahresstart an der australischen Küste: Innerhalb von nur zwei Tagen hat es in Sydney gleich vier Haiangriffe gegeben! Dabei wurde unter anderem der zwölfjährige Nico Antic erheblich verletzt. Knapp eine Woche später folgte nun die traurige Gewissheit: Der Junge hat die Folgen der Haiattacke nicht überlebt.

Die Strände in Sydney wurden nach einer Reihe von Haiangriffen vorübergehend von den Behörden gesperrt. © STEVEN MARKHAM / AFP

Am vergangenen Sonntag war Nico wie so oft mit seinen Freunden zum Klippenspringen in die Bucht von Sydney gegangen. Doch im Wasser wurde er Opfer eines Bullenhaiangriffs, erlitt lebensgefährliche Verletzungen an beiden Beinen.

"Er steht nun vor dem Kampf seines Lebens und das schnelle Eingreifen der Rettungskräfte hat ihm diese Chance gegeben", sagte Joseph McNulty, der Superintendent des 'NSW Police Marine Area Command' gegenüber ABC. Doch leider konnte der 12-Jährige nicht mehr gerettet werden.

"Wir sind untröstlich, mitteilen zu müssen, dass unser Sohn Nico verstorben ist", heißt es in einer Mitteilung seiner Eltern Lorena und Juan Antic, die am Samstag veröffentlicht wurde.

Der Junge war am Strand von Vauclause, einem Vorort von Sydney, in ein Polizeiboot gezogen worden. "Ich möchte nur ein Dankeschön an die jungen Leute richten, die im Wasser waren [...] und alles getan haben, um sein Leben zu retten", sagte der Premierminister des Bundesstaates New South Wales, Chris Minns (46), nach dem schrecklichen Zwischenfall.