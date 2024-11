Tote 19-Jährige in Kühlschrank gefunden: Sugar-Daddy verhaftet

Isla Bell wurde nur 19 Jahre alt. © Screenshot: Facebook

42 Tage hoffen und bangen. Nun muss eine australische Familie mit einer schrecklichen Gewissheit leben, berichtet der Sender ABC. Die 19-jährige Isla Bell ist tot.

Zuletzt wurde die junge Frau am 4. Oktober gesehen, zwei Tage später schrieb Isla einer Freundin bei Snapchat, dass sie "den besten russischen Sugar-Daddy" gefunden habe. Der Mann würde sie mit "Geschenken überhäufen" und hätte sie vor "Sexhändlern" gerettet. Es sollte das letzte Lebenszeichen der 19-Jährigen sein.

Die Polizei ist sich sicher: Isla Bell starb in der Nacht zum 7. Oktober, totgeprügelt von Marat G. (53), einem russischen Staatsbürger. Aufnahmen einer Überwachungskamera zeigen bestürzende Szenen: Brutal schubst der Russe Isla auf den Küchenboden, prügelt auf die zierliche Frau ein.

Was dann geschah, haben die Ermittler in aufwendiger Polizeiarbeit rekonstruiert: Nach der Bluttat rief Marat G. seinen Kumpan Eyal Y. (57) an. Gründlich reinigten sie die Todeswohnung. Eine Woche später verladen die beiden Männer einen Kühlschrank, der, so sagt es die Polizei, in durchsichtige Plastikfolie eingewickelt und an den Kanten mit schwarzem Klebeband versiegelt war.

Zu diesem Zeitpunkt wird Isla von ihrer Mutter Justine schon schmerzlich vermisst. In emotionalen Worten wendet sich die besorgte Frau an die Öffentlichkeit: "Isla, du wirst von so vielen Menschen zutiefst und sehr geliebt, und deine Familie und Freunde sind so verzweifelt, Liebling."