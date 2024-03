Tragödie in Australien: Mann stürzt aus Heißluftballon in den Tod!

In Australien ist ein Mann aus einem Heißluftballon gestürzt und gestorben. (Symbolbild) © Hauke-Christian Dittrich/dpa

Kurz nach dem Start geschah das Unglück: Wie der australische Guardian berichtete, stürzte ein Teilnehmer einer Ballonfahrt plötzlich aus dem Korb und starb.

Der Heißluftballon sei am Montagmorgen (Ortszeit) in einem Vorort von Melbourne mit einer Reisegruppe an Bord in die Luft gestiegen.

Nur wenig später sei die Polizei dann zu einem Wohngebiet im Stadtteil Preston gerufen worden, wo man die Leiche des Mannes gefunden habe.

Wie es zu dem tödlichen Sturz kommen konnte, ist demnach noch völlig unklar und derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Die übrigen Teilnehmer der Ballonfahrt sowie weitere Augenzeugen würden aktuell zu den Umständen des tragischen Zwischenfalls befragt, heißt es.

Bislang stufen die Ermittler den Unfall aber nicht als verdächtig ein.