TV-Moderatorin stirbt und verkündet eigenen Tod auf Instagram: Das waren ihre letzten Worte

Besonders tragisch: Nicht ihre Familie, sondern die TV-Moderatorin selbst verkündete ihren Tod auf Instagram. Am gestrigen Donnerstag teilte ihre Schwester Kylie Fionas letzte Botschaft an ihre Fans. Demnach seien die vergangenen Monate sehr hart für die 67-Jährige gewesen.

In den vergangenen Monaten erging es Fiona immer schlechter. © Screenshot/Instagram/fionafinewines

Am Ende sei sie ins Krankenhaus gefahren, um "alle medizinische Unterstützung" einzustellen und die Palliativversorgung zu beenden. Bis zum Schluss habe sie Zeit im Kreise ihrer Liebsten verbracht. Schnappschüsse auf Instagram zeigen Fiona mit ihren Söhnen Harry und Rafe sowie mit ihrer Schwester.

"Also lasst es uns nicht Abschied nennen, denn ich hoffe, euch auf der anderen Seite wiederzusehen", schreibt die Moderatorin, die in australischen Kinderserien wie "Wombat" zu sehen war, in ihrer letzten Botschaft.

Kurz nachdem Fiona ihre Diagnose erhalten hatte, fuhr sie gemeinsam mit einer ihrer Schwestern durch Australien und sammelte Spenden in Höhe von 223.000 australischen Dollar (umgerechnet rund 138.228 Euro) für die Erforschung ihrer Krankheit.

Für MND gibt es derzeit kaum Behandlungsmöglichkeiten und keine Heilung.