Kurioser Vieh-Klau: Kriminelle entführen trächtige Schafe im Wert von über 60.000 Euro

Pingrup (Australien) - Auf einer abgelegenen Farm in Australien haben Kriminelle offenbar groß abgeräumt: Mehr als 270 trächtige Schafe sind spurlos verschwunden. Der Schaden liegt laut den Ermittlern bei über 60.000 Dollar (rund 36.000 Euro).

Mehr als 270 trächtige Schafe verschwanden spurlos von der Farm im Bundesstaat Western Australia. (Symbolfoto) © Peter PARKS / AFP

Der spektakuläre Vieh-Klau ereignete sich nahe der Kleinstadt Pingrup im Bundesstaat Western Australia, wie ABC berichtet.

Zwischen Februar und April sollen die Tiere von der Farm verschwunden sein. Bei den gestohlenen Schafen handelt es sich um sogenannte "Ultra White"-Schafe - eine besonders gefragte Rasse für die Fleischproduktion. Pro Tier werden derzeit bis zu 400 Dollar bezahlt.

Besonders bitter für den Besitzer: Die Tiere waren trächtig. Damit verliert der Farmer nicht nur seine Herde, sondern auch den erwarteten Nachwuchs und zukünftige Einnahmen. Die Polizei spricht deshalb von einem schweren finanziellen Schlag.

Bei einer späteren Bestandsaufnahme stellte sich außerdem heraus, dass innerhalb von nur 14 Monaten sogar fast 1000 Schafe von derselben Farm verschwunden sein sollen.