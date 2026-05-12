Kurioser Vieh-Klau: Kriminelle entführen trächtige Schafe im Wert von über 60.000 Euro
Pingrup (Australien) - Auf einer abgelegenen Farm in Australien haben Kriminelle offenbar groß abgeräumt: Mehr als 270 trächtige Schafe sind spurlos verschwunden. Der Schaden liegt laut den Ermittlern bei über 60.000 Dollar (rund 36.000 Euro).
Der spektakuläre Vieh-Klau ereignete sich nahe der Kleinstadt Pingrup im Bundesstaat Western Australia, wie ABC berichtet.
Zwischen Februar und April sollen die Tiere von der Farm verschwunden sein. Bei den gestohlenen Schafen handelt es sich um sogenannte "Ultra White"-Schafe - eine besonders gefragte Rasse für die Fleischproduktion. Pro Tier werden derzeit bis zu 400 Dollar bezahlt.
Besonders bitter für den Besitzer: Die Tiere waren trächtig. Damit verliert der Farmer nicht nur seine Herde, sondern auch den erwarteten Nachwuchs und zukünftige Einnahmen. Die Polizei spricht deshalb von einem schweren finanziellen Schlag.
Bei einer späteren Bestandsaufnahme stellte sich außerdem heraus, dass innerhalb von nur 14 Monaten sogar fast 1000 Schafe von derselben Farm verschwunden sein sollen.
Polizei vermutet Insider aus der Landwirtschaft hinter den Diebstählen
Die Ermittler gehen davon aus, dass hinter der Tat keine Amateur-Diebe stecken. Wer Hunderte Schafe unbemerkt abtransportieren wolle, brauche Erfahrung, Lastwagen, Treibhunde und Kenntnisse der Branche. Deshalb vermutet die Polizei Täter aus dem landwirtschaftlichen Umfeld.
Der Hintergrund: Schafe sind in Australien zuletzt deutlich wertvoller geworden. Während ein Tier vor zwei Jahren teilweise nur rund 20 Dollar kostete, werden inzwischen Preise von bis zu 350 Dollar erzielt.
Entsprechend häufen sich laut Polizei die Diebstähle. Allein in diesem Jahr laufen bereits rund ein Dutzend Ermittlungen wegen gestohlener Schafe.
Künftig sollen elektronische Chips in den Ohrmarken helfen, gestohlene Tiere schneller aufzuspüren. Ab Juli wird das System in der Region verpflichtend eingeführt.
Titelfoto: Saeed KHAN / AFP