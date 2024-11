Beamte und Zivilisten töten 28 Bandenmitglieder! Leichen auf der Straße verbrannt

Port-au-Prince (Haiti) - Die Gewalteskalation in Haiti findet einfach kein Ende: In Port-au-Prince haben Anwohner und Polizisten 28 (mutmaßliche) Bandenmitglieder umgebracht. Seit Montag sorgt der Bandenzusammenschluss Viv Ansamn in der Hauptstadt des karibischen Inselstaates für eine erneute Verschärfung der blutigen Konflikte.