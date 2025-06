Befremdliche Szenen im Disneyland: Mann inszeniert Hochzeit mit Neunjähriger

Der Brite hatte sich im Disneyland Paris für eine Hochzeit eingemietet. © Francois Mori/AP/dpa

Als Parkmitarbeiter die merkwürdige Hochzeitsgesellschaft sahen, informierten sie sofort die Polizei. Eine Neunjährige tauchte am Samstagmorgen in Begleitung ihrer Eltern und rund 100 Gästen am Haupteingang auf.

Das Mädchen war als Braut zurechtgemacht, hatte große Mühe, auf ihren High Heels zu balancieren. Sie sollte einen 22-jährigen Briten heiraten. Der Bräutigam sprach lieber von einer Scheinhochzeit, einem angeblichen Filmprojekt.

Vier Personen wurden vorübergehend festgenommen, berichten die Zeitungen "Le Parisien" und "Le Monde". Neben dem 22-jährigen Briten, kam auch eine 24-jährige Lettin in Gewahrsam, sie sollte die Schwester der Braut spielen. Auch die 41-jährige Mutter des Mädchens, bei der es sich vermutlich um eine Ukrainerin handelt und ihr 55-jähriger Lebensgefährte, ebenfalls Lette, wurden befragt.

Das Mädchen sei "weder Gewalt noch Zwangsmaßnahmen ausgesetzt gewesen", teilte der zuständige Staatsanwalt Jean-Baptiste Bladier inzwischen mit. Es habe sich tatsächlich um eine Inszenierung gehandelt. Die zahlreichen Gäste entpuppten sich als bezahlte Statisten, die mit Bussen eigens zum Event gekarrt wurden.