Jahre nach Babykauf: "Meistgehasste Frau Großbritanniens" bereut nichts

Alles in Kürze

Alan und Judith Kilshaw nahmen 2001 die Zwillinge zu sich nach Großbritannien. © dpa/Noble

Die Britin gibt jedoch zu, dass sie das Thema in den letzten 24 Jahren nie ganz losgelassen hat:

"Es war ein Albtraum am Anfang, aber die Zeit heilt die Dinge", berichtet sie nun gegenüber der Daily Mail.

2001 kauften sie und ihr damaliger Ehemann Alan Kilshaw (†63) die sechs Monate alten Zwillingsmädchen Kiara und Keyara Wecker bei einer amerikanischen Adoptionsagentur.

Da Judith keine eigenen Kinder mehr bekommen konnte, holten sie und ihr Mann sich die Zwillinge, um sich den Wunsch nach einer gemeinsamen Tochter zu erfüllen.

Gemeinsam nahmen die Kilshaws die Kinder mit nach Großbritannien und benannten sie um zu Kimberley und Belinda.

Was sie zu dem Zeitpunkt nicht wussten: Die Zwillinge wurden bereits für 4000 Pfund Sterling (ca. 4669 Euro) an ein anderes Paar in Amerika verkauft. Nach nur drei Wochen hatte man die Kinder der Familie Kilshaw wieder entnommen.