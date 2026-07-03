Behörden holen 16 verwahrloste Kinder aus Elternhaus: "Vieh wird unter besseren Bedingungen gehalten"

Hamden (USA) - Behörden im US-Bundesstaat Ohio haben 16 Kinder im Alter zwischen einem Jahr und 18 Jahren aus deren Elternhaus geholt. Vier Erwachsene wurden unter dem Verdacht der Kindeswohlgefährdung festgenommen.

Die Zustände im Haus müssen schlimm gewesen sein. Aber auch draußen türmte sich der Müll. © Carolyn Kaster/AP/dpa

Die Kinder hätten in dem Haus in Hamden im Bezirk Vinton unter "bedauerlichen" Bedingungen gelebt und könnten teils nicht sprechen, hieß es auf einer Pressekonferenz.

"Ein Großteil unseres Viehs wird unter besseren Bedingungen gehalten als die Kinder", sagte etwa Sheriff Ryan Cain vom Vinton County. Es hätten überall Fäkalien und Müll herumgelegen.

"Hätten wir noch weitere 24 Stunden gewartet, hätte es möglicherweise einen Todesfall gegeben, da bin ich mir ziemlich sicher", sagte Ohios Generalstaatsanwalt Andy Wilson.

Das Haus wurde demnach am Dienstag durchsucht. Warum die Behörden Verdacht geschöpft hatten, wurde nicht erklärt.