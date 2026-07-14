Brand in Brüsseler Innenstadt: Fünf Tote gefunden
Von Katharina Redanz
Brüssel (Belgien) - Nach dem Brand auf einer Baustelle in einem Gebäude in der Brüsseler Innenstadt sind fünf Tote gefunden worden. Das teilte der zuständige Staatsanwalt der Deutschen Presse-Agentur mit. Eine Person werde weiter vermisst.
Zu einem weiteren Aufzug gab es zunächst keinen Zugang. Der Staatsanwalt konnte nicht ausschließen, dass sich in diesem weitere Tote befinden.
Rund 250 Arbeiter waren laut Staatsanwaltschaft vor Ort. In dem Gebäude sollten Aufzüge eingebaut werden.
Der Brand war einem Feuerwehrsprecher zufolge am Morgen ausgebrochen. Demnach seien die Feuerwehrleute zu einem kleinen Feuer im zweiten Stock des Gebäudes ausgerückt, sagte er der dpa. Wie der Staatsanwalt weiter sagte, wurden die Toten nach der Löschung des Brandes gefunden.
Zwei Arbeiter haben dem Feuerwehrsprecher zufolge Verbrennungen erlitten und wurden zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Ein Feuerwehrmann erlitt bei den Löscharbeiten demnach einen Hitzschlag.
Bürgermeister Philippe Close sprach von einem Drama
Brüssels Bürgermeister Philippe Close (55) sprach vor Ort von einem Drama, das tief berühre. Er versprach Unterstützung für alle Betroffenen und dankte den Rettungskräften für ihren Einsatz.
Das Oxy-Gebäude in einer Fußgängerzone inmitten der Brüsseler Innenstadt wird derzeit umgebaut. Früher diente es als ein Sitz der Verwaltung der belgischen Hauptstadt, jetzt soll es in ein multifunktionales Gebäude mit Büros, Restaurants, Hotelzimmern und Wohnungen umgewandelt werden.
Erstmeldung von 15.17 Uhr, zuletzt aktualisiert um 17.53 Uhr.
Titelfoto: Emile Windal/Belga/dpa