Brand in Brüsseler Innenstadt: Sechs Tote gefunden

Brüssel (Belgien) - Nach dem Brand auf einer Baustelle in einem Gebäude in der Brüsseler Innenstadt ist ein sechster Toter gefunden worden. Alle Toten seien im selben abgestürzten Aufzug gewesen, sagte eine Mitarbeiterin der Staatsanwaltschaft.

Rettungskräfte stehen vor dem OXY-Gebäude am Place De Brouckere. Bei einem Gebäudebrand sind nach übereinstimmenden Medienberichten mehrere Menschen gestorben. © Emile Windal/Belga/dpa

Zu einem weiteren Aufzug gab es zunächst keinen Zugang. Der Staatsanwalt konnte nicht ausschließen, dass sich in diesem weitere Tote befinden.

Rund 250 Arbeiter waren laut Staatsanwaltschaft vor Ort. In dem Gebäude sollten Aufzüge eingebaut werden.

Der Brand war einem Feuerwehrsprecher zufolge am Morgen ausgebrochen. Demnach seien die Feuerwehrleute zu einem kleinen Feuer im zweiten Stock des Gebäudes ausgerückt, sagte er der dpa. Wie der Staatsanwalt weiter sagte, wurden die Toten nach der Löschung des Brandes gefunden.

Zwei Arbeiter haben dem Feuerwehrsprecher zufolge Verbrennungen erlitten und wurden zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Ein Feuerwehrmann erlitt bei den Löscharbeiten demnach einen Hitzschlag.